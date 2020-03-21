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Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Lübnan'da 187, Kuveyt'te 176, Tunus'ta 60, Filistin ve Umman'da 52'ye yükseldi.
 21 Mart 2020 15:40
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Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Lübnan'da 187, Kuveyt'te 176, Tunus'ta 60, Filistin ve Umman'da 52'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 24 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkede virüs tespit edilen vaka sayısının 187'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayıldığı ülkelerden gelenlerin gözlem altında tutulduğu belirtilerek, tüm vatandaşlara resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alma ve evde durma çağrısı yapıldı.

Lübnan'da son verilere göre 163 kişide virüs tespit edilirken, şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkede vaka sayısının 176'ya yükseldiğini açıkladı.

Sözcü, virüse yakalanan 27 hastanın ise iyileştiğini kaydetti.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, düzenlediği basın toplantısında, 126 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 6'sının sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Böylece ülkedeki vaka sayısının 60'a yükseldiğini ifade eden Bin Aliyye, bunlardan 10 kişinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında işgal altındaki Batı Şeria'da 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkede vaka sayısının 52'ye yükseldiğini belirtti.

Keyle, virüse yakalanan 17 hastanın ise iyileştiğini aktardı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 4 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından vaka sayısının 52'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüse yakalanan 13 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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