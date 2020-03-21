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2020 \ Koronavirüs

Üç belediye, yaşlıların ihtiyaçlarını kapısına götürecek

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz kendilerine ulaşan 60 yaş üzerindeki yaşlıların ihtiyaçlarını kapılarına getireceklerini açıkladı
 21 Mart 2020 17:46
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Üç belediye, yaşlıların ihtiyaçlarını kapısına götürecek

Erzurum Palandöken ve Hatay Kırıkhan Belediyeleri, Koronavirüsle mücadelede çok önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Palandöken Belediye başkanı Muhammet Sunar tarafından yapılan açıklamada, kısa adı PALTİM olan iletişim merkezinin aranması halinde, 60 yaş ve üzerindekilerin belirtmiş olduğu ihtiyaçlarının evlerine getirileceğini açıkladı.

Sunar, belediye sınırları içinde bulunan 60 yaş ve üzeri vatandaşların 0 549 316 2001 ve 0 442 315 0888 nolu telefonları aramasını istedi

Hatay Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 0 326 344 1059 nolu telefonun aranması halinde, 60 yaş ve üzerindeki hemşehrilerinin market, pazar, eczane gibi ihtiyaçlarını evlerine kadar götüreceklerini söyledi

Burdur Gölhisar Belediyesi de sağlık tedbirleri kapsamında, belediyeden talep edilmesi halinde, 60 yaş ve üzeri vatandaşların alışverişlerini yapıp evlerine teslim ettiklerini belirtti.

Palandöken Belediyesinin bu uygulamasının diğer belediyelere de örnek olmasını diliyoruz.

Memurlar.Net
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