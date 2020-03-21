1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 'evde kal' çağrısı kısmen etkili oldu

Yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı İstanbul'da kısmen etkili oldu
 21 Mart 2020 16:38
Yazdır
İstanbul'da 'evde kal' çağrısı kısmen etkili oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı İstanbul'da kısmen etkili oldu. Bazı İstanbullular, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak evde kalırken, bazı vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkmayı tercih etti.

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, Kovid-19 önlemleri nedeniyle hafta sonuna kısmen sakin girdi. Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken, cadde ve sokaklarda çok yoğun olmasa da hareketlilik yaşandı. Hareketliliğin daha çok yaşandığı sahillerde ve parklarda mangal yakılması yasağına uyuldu.

- Kadıköy'deki durum

Kadıköy'ün Bahariye, Moda ve Yeldeğirmeni semtlerinde sakinlik yaşanırken, sahilde hareketlilik yaşandı. 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkması dikkati çekti. Bazı Kadıköy sakinleri de parklarda ve sahilde 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptı.

- Üsküdar Salacak

Üsküdar Salacak'ta ise kısmen hareketlilik yaşandı. Sahilde yürüyüş yapanlar, balık tutanlar ve bisiklete binen vatandaşların bir kısmı maske taktı.

Beykoz ilçesinde ise Paşabahçe, Kavacık, Soğuksu ve Ortaçeşme mahallelerindeki yaşlı vatandaşların, banklarda dinlendikleri gözlendi.

- Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Beşiktaş

Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'ta koronavirüs uyarıları kısmen etkili oldu ve sokağa çıkmalarda azalma yaşandı.

- Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahilleri

Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde de "dışarı çıkmayın" uyarılarına rağmen hareketlilik gözlendi. Sahillerde gezenler, balık tutanlar, kitap okuyanlar, bisiklete binenler dikkati çekti.

- Bankların çevresine şerit çekildi

Esenler Belediyesi ekipleri, vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe meydanındaki bankların çevresine şerit çekti. Sakin olan ilçe meydanındaki birçok işyeri genelgeye uyarak işletmelerini kapatırken, açık olan dükkanlarda da az sayıda müşterinin bulunduğu görüldü.

- İstanbul Otogarında yolcu yoğunluğu ve sefer sayısı azaldı

Büyük İstanbul Otogarındaki sefer sayıları ve yolcu yoğunluğunda azalma yaşandı. AA muhabirine konuşan bir otobüs firması yetkilisi Gürkan Kelek, koronavirüs salgını öncesinde günde 4-5 otobüs seferi yaptıklarını ancak seferlerin bir haftadır teke düştüğünü belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün
21 Mart 2020 21:10		 Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
21 Mart 2020 20:31
Sinema oyuncusu Levent Ünsal hayatını kaybetti
21 Mart 2020 19:56		 Başkentte sağlık çalışanlarına ücretsiz çorba ikramı
21 Mart 2020 19:28
Virüslere karşı çamaşır suyu ve sirke önerisi
21 Mart 2020 19:23		 Zülfü Livaneli'den, sorumsuzca ilaç paylaşımları
21 Mart 2020 16:43
İBB evde vakit geçirenler için egzersiz serisi hazırladı
21 Mart 2020 15:51		 Uyarılar dikkate alınmayınca, böyle önlem aldılar
21 Mart 2020 15:21
Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli önlem
21 Mart 2020 13:53		 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü
21 Mart 2020 13:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar
21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti20:26 - Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
bank of america'nın resesyon açıklaması 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
corona virüs vaka sayısı 3
temel reis 2
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam