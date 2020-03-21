Zülfü Livaneli'den, sorumsuzca ilaç paylaşımları

Şair ve yazar kimliğiyle bilinen Zülfü Livaneli bir süredir sosyal medya hesabından, yetkin olmadığı sağlıkla ilgili konularda paylaşımlarda bulunuyor.

Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız laboratuarları Sanafo'nin, test sonuçlarına göre Plaquenil adlı bir ilacı Anti-Corona olarak önerdiğini belirtti.

Livaneli'nin bu paylaşımına çok sayıda takipçisi tepki gösterdi. Tepki gösteren Fransa'da yaşayan bir takipçi, bu ilacın 24 hasta üzerine denendiğini ve deney miktarının az olduğunu belirtti.

Bazı takipçileri de "Bu şekilde kendi alanınız olmayan konularda yorum yapmanız doğru değil" şeklinde cevap verdi.

Bir çok Lupus ve Romatoid Artrit hastası, bu sorumsuz paylaşıma tepki gösterdi. Zira bu haberlerden dolayı, Lupus ve Romatoid Artrit hastalığının tedavisinde kulanılan bu ilaç şuan eczanelerden bulunamıyor.

Livaneli gelen tepkilere rağmen takipçilerini bu ilaca bulmaya yönlendirdi ve "Lütfen Doktorlarınıza Plaquenil kullanıp kullanmadıklarını sorun. Bir süre sonra nasıl olsa devreye girecek bu arada can kayıpları olmasın" paylaşımında bulundu daha sonra da "Ben doktor değilim Kimin kimi nasıl tedavi edeceğine karışamam." paylaşımında bulundu.

Livaneli ve sosyal medyadaki sorumsuzca paylaşımlar nedeniyle, Sağlık Bakanlığı, Plaquenil adlı ilacın eczanelerden elde satışına son verdi.

İşte Zülfü Livaneli'ye gösterilen bazı tepkiler:

- Ben on yıldır bu ilacı kullanıyorum bulamazsam benim için büyük sıkıntı Zülfü bey raporlu alıyordum

- Peki bu ilacı düzenli kullanması gereken lopus hastaları için bir planınız varmı? İlacı bulamıyoruz hiçbir eczanede!

- İlaç nasıl alınıyor biliyorum annem yıllardır bu ilacı kullanıyor, sorun ilacın bulunmaması.

- Bazilari onemli bir ilac degil yazmış ne kadar seviyorsunuz boş konusmayi iltihapli romatizma hastasiyim raporlu ilacim o olmadan cok agrili az hareketli oluyorum müthiş bir agri bilmeden atmayin