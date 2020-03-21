8 ülkeden dönmek isteyen Türklerin başvuruları sürüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 8 ülkede bulunup Türkiye'ye dönmek isteyen Türk öğrencilerin başvuruları devam ediyor.
|21 Mart 2020 16:48
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 8 ülkede bulunup Türkiye'ye dönmek isteyen Türk öğrencilerin başvuruları devam ediyor.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden yurda dönmek isteyen öğrencilerin başvurularının, ilgili temsilciliklerde ve Bakanlığın Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde alınmaya devam ettiğini bildirdi.
Kıran, başvuru süresinin, bu ülkelerin yerel saatleriyle 17.00'de son bulacağını aktardı.
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