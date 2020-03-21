Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı
|21 Mart 2020 17:00
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Dalgıç, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
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