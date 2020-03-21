Selçuk Üniversitesi 6 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiyor

Konya Selçuk Üniversitesi, 6 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu.

Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle Ertelenen 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Dersleri Hakkında Duyuru

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle YÖK Genel Kurulunca alınan karara istinaden 2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla üniversitemiz bünyesinde tüm alanlarda dersler (uygulamalı dersler hariç) uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilecektir.

Üniversite olarak, Uzaktan Eğitim hizmetinin sunumu tamamen kendi alt yapı ve imkanlarımızla verilecek olup, eğitim-öğretime 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim yolu ile kaldığı yerden devam edilecektir. Uygulama dersleri ileri bir tarihte yoğunlaştırılmış bir takvim çerçevesinde uygulanacak olup, gerekli bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

Sınav tarihleri ve uygulama şekli ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü