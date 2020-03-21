Koronavirüs'ten ölenlerin cenazeleri yurt dışından getirilmiyor
Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği, yaptığı duyuru ile Koronavirüs'ten ölenlkerin cenazelerinin THY Cargo tarafından götürülmeyeceğini duyurdu.
|21 Mart 2020 17:09
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Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği, yaptığı duyuru ile Koronavirüs'ten ölenlkerin cenazelerinin THY Cargo tarafından götürülmeyeceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgisi dahilinde yurt dışında virüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilmeyecek.
Ölüm sebebi Koronavirüs olmayanların cenazeleri ise getirilecek.
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