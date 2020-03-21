Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs yardımı
|21 Mart 2020 17:14
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini bildirdi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadelesinde KKTC'ye ve Ada'daki soydaşlara gereken her türlü desteği verdiğini vurguladı.
Türkiye'nin KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
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