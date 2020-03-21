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Bakanlık, SYDV'lere yığılma olmaması için açıklama yaptı

Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV'lere yığılma olmaması için açıklama yaptı
 21 Mart 2020 17:29
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Bakanlık, SYDV'lere yığılma olmaması için açıklama yaptı

Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV'lere yığılma olmaması için açıklama yaptı.

SYDV'LERE GİDİP BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Bakanlık, sosyal yardımlardan düzenli olarak yararlanan ailelere bu ücreti, başvuru olmaksızın direkt olarak hesaplarına yatıracak.

SYDV'lere başvuru yapılsa dahi, düzenli yardım almayan biri bu ücreti alamayacak. Dolayısıyla SYDV'lere başvuru yapmaya gerek yok.

İşte konuyla ilgili bakanlığı yaptığı açıklama
Memurlar.Net
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