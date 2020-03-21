Bakanlık, SYDV'lere yığılma olmaması için açıklama yaptı
Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV'lere yığılma olmaması için açıklama yaptı
|21 Mart 2020 17:29
|Yazdır
Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV'lere yığılma olmaması için açıklama yaptı.
SYDV'LERE GİDİP BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK
Bakanlık, sosyal yardımlardan düzenli olarak yararlanan ailelere bu ücreti, başvuru olmaksızın direkt olarak hesaplarına yatıracak.
SYDV'lere başvuru yapılsa dahi, düzenli yardım almayan biri bu ücreti alamayacak. Dolayısıyla SYDV'lere başvuru yapmaya gerek yok.
İşte konuyla ilgili bakanlığı yaptığı açıklama
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
21 Mart 2020 21:58
|TCDD'den sağlık personellerine destek
21 Mart 2020 21:53
|THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21 Mart 2020 21:26
|EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
21 Mart 2020 21:21
|Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
21 Mart 2020 20:26
|Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın
21 Mart 2020 20:21
|Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, 'Covid Polikliniği' kuruldu
21 Mart 2020 20:06
|Ankara Büyükşehir, sağlık kabinleri kuracak
21 Mart 2020 19:50
|TRT Genel Müdürü: Uzaktan eğitim için hazırız
21 Mart 2020 19:18
|2 ilde daha 65 yaş ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı
21 Mart 2020 19:13