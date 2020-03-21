MSB: TSK'nin ihtiyacı olan maske imalatı hızla sürüyor
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği bildirildi.
|21 Mart 2020 17:38
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Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği bildirildi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına da destek verileceği belirtildi.
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