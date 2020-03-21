TBMM'ye sunulan İkinci Yargı Paketinin tam metni
Adalet Bakanlığının hazırladığı ve Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan 63 maddelik ikinci yargı paketinin tam metnini yayımlıyoruz
|21 Mart 2020 17:58
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Adalet Bakanlığının hazırladığı ve Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan 63 maddelik ikinci yargı paketinin tam metnini yayımlıyoruz
Genel gerekçe ve madde gerekçelerinin yer aldığı kanun teklifinin pdf hali için tıklayınız.
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