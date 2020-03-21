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TBMM'ye sunulan İkinci Yargı Paketinin tam metni

Adalet Bakanlığının hazırladığı ve Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan 63 maddelik ikinci yargı paketinin tam metnini yayımlıyoruz
 21 Mart 2020 17:58
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TBMM'ye sunulan İkinci Yargı Paketinin tam metni

Adalet Bakanlığının hazırladığı ve Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan 63 maddelik ikinci yargı paketinin tam metnini yayımlıyoruz

Genel gerekçe ve madde gerekçelerinin yer aldığı kanun teklifinin pdf hali için tıklayınız.
Memurlar.Net
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