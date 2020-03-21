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MEB, Adaylık Kaldırma Sınavının yeni tarihini belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı
 21 Mart 2020 18:13
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MEB, Adaylık Kaldırma Sınavının yeni tarihini belirledi

MEB'den, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Tarih Değişikliğine İlişkin Açıklama

Bakanlığımız öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenlerden (Sözleşmeli/Kadrolu) performans değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar için 25 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 10.00 'da yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda; 05 Temmuz 2020 Pazar günü saat 10.00 'da yapılacaktır.

Adaylık Kaldırma Sınavı için yeni Kılavuz ve başvuru takvimi ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır.
Memurlar.Net
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