MEB, Adaylık Kaldırma Sınavının yeni tarihini belirledi
Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı
|21 Mart 2020 18:13
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MEB'den, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Tarih Değişikliğine İlişkin Açıklama
Bakanlığımız öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenlerden (Sözleşmeli/Kadrolu) performans değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar için 25 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 10.00 'da yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda; 05 Temmuz 2020 Pazar günü saat 10.00 'da yapılacaktır.
Adaylık Kaldırma Sınavı için yeni Kılavuz ve başvuru takvimi ilerleyen tarihlerde
Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır.
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