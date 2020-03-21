1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilecik'te 3500 acemi asker sağlık kontrolünden geçirildi

Bilecik'te 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na gelen yaklaşık 3500 acemi asker, sağlık kontrolünden geçirildi. Birer metre mesafeyle tutulan acemi askerlerden yüksek ateşi olanlar detaylı kontrol için devlet hastanesine götürüldü.
 21 Mart 2020 18:16
Yazdır
Bilecik'te 3500 acemi asker sağlık kontrolünden geçirildi

2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi askerlerin kayıtları başladı. Kışla çevresine güvenlik bariyerleri konulurken, acemi askerlerin aileleri, kayıt ve kontrol alanına alınmadı. Koronavirüs tedbiri olarak da yaklaşık 3500 acemi asker için sağlık standı kuruldu. Acemi askerler, Bilecik Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateşi bulunanlar, ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne detaylı kontrol için götürüldü.

VALİLİK TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Bilecik Valiliği de resmi internet sitesinden Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na katılacak acemi askerlere yönelik koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Kışlaya katılacak acemi askerlerin nizamiyede karşılandığı ve sağlık kontrolünden geçirildiği bildirilen açıklamada şöyle denildi:

"Kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp, sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak. Durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecek. Diğer acemi erler 1. Basamak Muayene Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ne yönlendirilip, burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanları koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak ve benzeri yerler Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
21 Mart 2020 21:58		 TCDD'den sağlık personellerine destek
21 Mart 2020 21:53
THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21 Mart 2020 21:26		 EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
21 Mart 2020 21:21
Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
21 Mart 2020 20:26		 Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın
21 Mart 2020 20:21
Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, 'Covid Polikliniği' kuruldu
21 Mart 2020 20:06		 Ankara Büyükşehir, sağlık kabinleri kuracak
21 Mart 2020 19:50
TRT Genel Müdürü: Uzaktan eğitim için hazırız
21 Mart 2020 19:18		 2 ilde daha 65 yaş ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı
21 Mart 2020 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - Libya'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi22:20 - Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi
21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
evde kal çağrısı 1
temel reis 2
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
Yuval Noah Harari 1
corona virüs vaka sayısı 3
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
peter naumoski 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam