Kolonya üreticisinden 'fırsatçılara göz açtırmayın' uyarısı
|21 Mart 2020 18:21
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Kolonyasıyla ünlü Düzce'de üreticiler, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı kullanılan kolonyanın imalatını sürdürüyor.
Vatandaşlar tarafından kolonyanın koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılmasıyla üreticiler, siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.
Kolonya üreticisi Nadir Yorgun, üretim konusunda bir sıkıntı olmadığını ve iç pazara yetecek kadar ürünün bulunduğunu, bazı fırsatçıların "ürün yok gibi" söylentilerle panik havası oluşturduğunu söyledi.
Uzun yıllardır içinde olduğu sektörde son dönemde talep artışına karşı yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Yorgun, kendilerine üretim konusunda destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.
Yorgun, "Devletin bütün kurumları üreticilere destekte bulunuyor. Kozmetik alkolü konusunda büyük oranda çözüm sağlandı. Halkımızın karaborsa fiyatlarının altında ürün almasını sağlamak için zincir mağazalara mal vererek fırsatçıların bu işten yararlanmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu marketlerin halka ucuz mal satarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.
- "Paniğe gerek yok"
Yorgun, Türkiye'de bazı üreticilerin reklam yaparak panik havası yarattığını dile getirdi.
"Biz ve bizim gibi birçok işletmede üretim var. Halkımıza kısa sürede ulaşacak ürünlerimiz var." ifadelerini kullanan Yorgun, şu görüşleri paylaştı:
"Tüketiciden isteğimiz sadece panik yaparak bir tane alacağına 5 tane almasın. Malımız var ve devletimiz arkamızda. Millet olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu durumu kaosa sürükleyen ve ticaret yapmak isteyenler olabilir. Lütfen bu gibi durumlara kanmayalım. Panik havası yaratmaya gerek yok. Şu anda aynı sektörde olan arkadaşlarımız canla başla mücadele ediyor."
Yorgun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin çok olumlu olduğunu sözlerine ekledi.
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