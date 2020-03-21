Ankara'da sağlıkçılara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti
Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek.
|21 Mart 2020 18:36
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'ı ücretsiz kullanabileceği belirtildi.
Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, yarın sabahtan itibaren sağlık çalışanlarına yönelik Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında, saatte bir servis yapacak özel otobüs tahsis edileceği bildirilen açıklamada, bunların flamalarında "Sağlık Çalışanları Servisi" yazacağı kaydedildi.
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