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Berber, kuaför ve güzellik salonları kepenkleri indirdi

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine kepenkleri indirdi. Kararı doğru bulduklarını söyleyen dükkan sahipleri, "Hijyen açısından biz risk altındayız zaten. O açıdan iyi oldu" dedi.
 21 Mart 2020 18:44
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Berber, kuaför ve güzellik salonları kepenkleri indirdi

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine kepenkleri indirdi. Kararı doğru bulduklarını söyleyen dükkan sahipleri, "Hijyen açısından biz risk altındayız zaten. O açıdan iyi oldu" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Korona virüsten korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla aldığı tedbirlere ek olarak valiliklere bir genelge daha göndermişti. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu.

"Toplum sağlığı için gerekliydi"

Saatler 18.00'ı gösterdiğinde berber, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı. Kararı doğru bulduğunu söyleyen erkek kuaförü Ertan Bilgin, "Toplum sağlığı için bu gerekliydi zaten. Çünkü berberler temasın en yoğun yerlerdir. O nedenle bu doğru bir karardır. İnşallah toplum olarak bir şekilde bertaraf edeceğiz. Allah bütün halkımıza kolaylık versin" dedi.

"Hijyen açısından risk altındayız"

Erdal Tosun isimli bir berber, "Saygı duyarız sağlık açısından devletimiz böyle bir karar aldığı için. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Bayan kuaförü sahibi Güler Özdemir ise, "Bence çok iyi bir karar oldu. Çünkü biz çok çelişki halindeydik. İyi olduğunu düşünüyorum. Hijyen açısından biz risk altındayız zaten. O açıdan iyi oldu" diyerek kararın doğru olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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