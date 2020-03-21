Bakan Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, vatandaşlaara seslendi. Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemli rica ediyorum' dedi.
|21 Mart 2020 18:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, vatandaşlara seslendi.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı çağrı;
'Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum.' dedi.
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