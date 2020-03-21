Kars Emniyeti'nden vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı
Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yaptı.
|21 Mart 2020 18:53
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Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları broşürleri kentin tarihi noktalarında dağıtarak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
"Biz sizin için sokaktayız, siz de geleceğiniz için evde kalın" yazılı dövizler taşıyan polisler, virüsün yayılmasının önlenmesi için duyarlı davranılmasını istedi.
Polis ekipleri, Türk bayrakları ve dövizlerle Kars Kalesi, tarihi Taş Köprü ve Evliya Camisi bölgesinde de kent sakinlerini tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyardı.
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