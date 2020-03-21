'Evde kal' çağrısına aldırış etmeden balık tuttular
Çanakkale'de korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar, iskelede balık tutmaya devam etti.
|21 Mart 2020 19:03
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Çanakkale'de korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar, iskelede balık tutmaya devam etti.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de de her geçen gün enfekte sayısında artış yaşanıyor. Hükümet tarafından vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapılırken, Çanakkale'de bu çağrıya uymayan vatandaşlar dikkat çekti.
Güneşli ve güzel havayı gören vatandaşlar Gestaş İskelesine gelerek balık tuttu. Aralarında kadınlarında bulunduğu amatör balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.
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