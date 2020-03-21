2 ilde daha 65 yaş ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı
|21 Mart 2020 19:13
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.
Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kabul edilen koronavirüs nedeniyle olağanüstü süreç yaşandığını vurguladı.
Özellikle ileri yaşlardaki bireylerin yer aldığı birinci derecede riskli gruba yönelik koruma tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Soyer, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.
Antalya'da 65 yaş üstündekilerin ücretsiz toplu ulaşım kartları askıya alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Antalya'mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur. Tüm önceliğimiz toplum sağlığı. En güvenli yer evimiz. Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz."
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