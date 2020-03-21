'Çin Covid-19 salgınında ozon tedavisinden yararlandı'

Dr. Ruhi Çakır daha önce de Çin Halk Cumhuriyetinde, Çin'de vermiş olduğu Ozon Tedavi eğitimleri yoluyla Çin Tıbbına katkılarından dolayı ödül almıştı. Bu salgında da Dr.Ruhi Çakır, Covid-19 salgınında da ozon tedavi yoluyla destek verilmesi konusunda yardımcı oldu.

Konuyla ilgili olarak DHA'nın sorularını yanıtlayan Dr. Ruhi Çakır, "Doğrudan temasla tüm bakteri ve virüslerin hücre zarlarını parçalayarak yok eden ozon, bu nedenle ortam havasının mikroptan arındırılması işlemlerinde uzun zamandır kullanılıyor" dedi ve ekledi:

"Ozon ayrıca içme sularının, havuz sularının dezenfeksiyonunda da etkili oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Pandemi' olarak ilan ettiği Covid-19 epidemisinde Ozon hem dezenfektan olarak hem de tedavi yöntemi olarak olumlu etkiler gösterdi.

"Kan yoluyla hastalara tıbbi ozon gazı verilmesi hastaların görmekte olduğu tedaviye destek veriyor, vücut direncini arttırıyor, iyileşme süresini kısaltıyor ve hızlandırıyor. Ozon, virüse yakalanmamış olanların da immun sistemlerini uyararak güçlendiriyor, koruyucu olarak da yararlı oluyor.

"Ozon tedavisi, Sağlık Bakanlığı'nın Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Eğitimleri (GETAT) kapsamında etkinliğini kabul edildi ve yayınlanan yönetmelik doğrultusunda Türkiyede 1000'in üzerinde hastane ve klinikte uygulanıyor."