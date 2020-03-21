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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4825'e yükseldi

Ülkede koronavirüsten bugün 793 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı bir günde salgın nedeniyle kaydedilen en yüksek ölüm vakası oldu- Bir günde 943 kişinin daha eklenmesiyle iyileşenlerin sayısı 6 bin 72'ye yükseldi
 21 Mart 2020 20:11
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4825'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede bir ay önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 42 bin 681'e ulaştığını, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 53 bin 578 olduğunu açıkladı.

Dün 5 bin 129 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının 943 kişilik artışla 6 bin 72'ye ulaştığını duyuran Borrelli, ölü sayısının düne göre 793 kişi daha arttığını ve toplam ölüm vakasının 4 bin 825'e yükseldiğini belirtti.

Borrelli'nin açıkladığı son ölü sayısı, İtalya'da 21 Şubat'tan beri devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek ölüm vakası oldu.

Sivil Savunma yetkilisi, 2 bin 857 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Önlemlerin yetersiz kalıp kalmadığına ilişkin soru üzerine Borrelli, tedbirlerin en üst seviyede olduğunu, bundan sonrasının ülkeyi tamamen kapatmak olduğunu kaydetti.

Borrelli ile basın toplantısına katılan Yüksek Sağlık Kurulu (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ölenlerin yaş ortalamasının 80 civarında olduğunu söyledi.

Brusaferro, virüsün özellikle nefes darlığı şikayetine yol açtığını ve en çok bu konuda hastaların sıkıntı çektiğini anlattı, koronavirüsün yayılmaması için en önemli önlemin evde kalmak olduğunu vurguladı.

- Kayıplarda Lombardiya Bölgesi başı çekiyor

İtalya'da en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, sadece bölgelerinde bugün 546 kişinin, toplamda da 3 bin 95 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede 5 bin 869 vakayla ilk sırada yer alan Lombardiya'nın vilayeti Bergamo'daki cenazeleri taşımak için askeri kamyonların yine sabah kente giriş yaptığı basına yansıdı.

Bu arada, Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ve Bergamo yakınlarındaki diğer vilayetlerin belediye başkanlarının, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'ya mektup yazarak, üretime devam eden fabrikalar da olmak üzere, virüsün yayılmasının önüne geçmek için her şeyin durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

- Kuzey bölgeleri için doktor seferberliği

Başbakan Giuseppe Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alacak 300 doktor için çağrıda bulunmuştuk. Şu ana kadar 3 bin 500'ü aşkın doktor bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Bu sayı her geçen saat artıyor. Güçlü bir dayanışmanın işareti ve bir kez daha ulusa hizmet etmenin olağanüstü cesaretine tanıklık ediyoruz. İtalyanların gurur duyabileceği başka bir cömert yanıt. Hepinize teşekkürler beyaz önlüklü kahramanlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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