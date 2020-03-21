Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
|21 Mart 2020 20:16
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. Ayeti de yer aldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü
21 Mart 2020 22:03
|Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
21 Mart 2020 21:48
|Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı
21 Mart 2020 21:16
|7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek
21 Mart 2020 21:04
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı
21 Mart 2020 20:01
|Bakan Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı
21 Mart 2020 18:48
|Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla 'Kovid-19' toplantısı yaptı
21 Mart 2020 18:10
|Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs yardımı
21 Mart 2020 17:14
|Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı
21 Mart 2020 17:00
|Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek
21 Mart 2020 15:29