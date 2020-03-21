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Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın

Nevşehir Belediyesi, yaşlı ihbar hattı ALO 153 kurdu.
 21 Mart 2020 20:21
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Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın

Nevşehir Belediyesi, yaşlı ihbar hattı ALO 153 kurdu.

Nevşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte o açıklama; yaşlı ihbar hattı ALO 153 ... 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın.

Memurlar.Net
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