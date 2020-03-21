Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
|21 Mart 2020 20:26
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SALONA SINIRLI SAYIDA DAVETLİ ALINIYOR
Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gelin-damat ve davetliler salona girmeden önce ellerine dezenfektan sıkılıyor. Alınan tedbirler kapsamında salona 10 davetli alınıyor. Davetliler salonda mesafeli şekilde oturuyor. Nikah salonu kapısına asılan uyarı yazısında "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgeye istinaden koronavirüs salgınının yayılma riskine karşı önlem amacıyla 17 Mart Salı gününden itibaren evlendirme nikah işlemleri sadece Beyoğlu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirecek olup nikah töreni için davetli sayısı 10 kişi ile sınırlandırılmıştır' ifadeleri yer alıyor.
"ERTELEMEK İSTEMEDİK"
Sibel Esen ve Ebubekir Yılmaz da dünya evine girenler arasındaydı. Gelin Sibel Esen, "Ertelemek istemedik. Ailemizle beraber geldik. Bugün nikahımızı kıyıyoruz. Tabii daha çok davetli vardı ama neyse ki burada 10 kişi. Bazı nikah salonlarında iki kişi sınırı varmış. Burası Allah'tan 10 kişi. Davet edemediklerimiz oldu" ifadelerini kullandı. Damat Ebubekir Yılmaz ise tebdir alarak geldiklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle ertelenmeyen nikahlar gün boyunca kıyılmaya devam edildi.
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