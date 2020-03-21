Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı
|21 Mart 2020 21:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırması getirmesine ilişkin genelgesine uyulmasını isteyerek, "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye ilişkin paylaşım yaptı.
Aynı paylaşımı farklı renklerle 3 kez yapan Koca, "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. Lütfen evde kalın. İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun." çağrısında bulundu.
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