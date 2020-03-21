EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
|21 Mart 2020 21:21
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbir görüntülerini paylaştı.
EGM Trafik'in Twitter sayfasından bir videoyla yayımlanan paylaşımda, vatandaşın güvenliğini sağlamak için her ayrıntının düşünüldüğü ifade edildi.
Görüntülerde, trafik polislerinin kullandığı araçlar ve polis merkezlerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin araçları denetlerken maske ve eldiven taktığı görülüyor.
Trafik Güvenliğinizi en iyi şartlarda sağlayabilmek için her ayrıntıyı düşünüyoruz.#SizlerIçinYollardayizLutfenEvdeKalin pic.twitter.com/mKu5rAFbzxEGM Trafik (@TrafikEgm) March 21, 2020
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