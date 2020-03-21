1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar

Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" Kovid-19 vakası tespit edilmedi, Vuhan'daki denetim noktaları kaldırılmaya başlandı-
 21 Mart 2020 21:31
Yazdır
Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 12 bin 800'ü geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 793 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 4 bin 825'e yükseldi. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı ise 6 bin 557 artarak 53 bin 578'e çıktı. İyileşen sayısı ise 6 bin 72 olarak açıklandı.

Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" Kovid-19 vakası tespit edilmezken, salgının başladığı Vuhan'daki Kovid-19 denetim noktaları da kaldırılmaya başlandı. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kayıplarının sayısı 3 bin 255'e yükseldi. Çin'de bugüne dek virüs bulaşan sayısı 81 bin 8, iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 740 oldu.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak bin 556'ya, virüs bulaşanların sayısı ise 966 artarak 20 bin 610'a yükselirken, 7 bin 635 kişi iyileşti.

İspanya'da ise vaka sayısı 4 bin 946 artarak 24 bin 926'ya çıkarken, can kaybı da 324 artarak bin 326 oldu. Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı 804, vaka sayısı ise 8 bin 921 olarak açıklandı.

ABD'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı ise 260'a çıktı. Son 24 saatteki rakamlara bakıldığında ABD'deki vaka sayısı 5 bin 302, ölümler ise 50 kişi arttı.

Bosna Hersek, İsrail, Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Paraguay, İzlanda, Mauritius, Singapur ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsten ilk ölümler gerçekleşirken, Papua Yeni Gine, Kabo Verde ve Nijer'de ise ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi.

- Önlemler her geçen gün artıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bazı büyük oteller hastaneye dönüştürüldü. IFEMA fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu. Ambulanslar yetersiz kalınca belediye otobüsleri de koronavirüs hastalarını taşımaya başladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, OHAL tedbirlerini ihlalden son 6 günde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.

İran'daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı da koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.

Virüsten en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da alınan yeni tedbirler kapsamında ülke genelindeki tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatıldı, tüm açık hava etkinlikleri yasaklandı.

Halkın ikinci ya da yazlık evlerine yapacağı seyahatler de yasaklanırken, demir yolu ve göl kenarlarında yiyecek-içecek satan büfeler kapatıldı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın, salgın nedeniyle 25 Mart-13 Nisan'da tamamen karantinaya gireceği açıklandı.

Ürdün'de ise önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Ülkedeki tüm iş yerleri de yarından itibaren kapatılacak.

- Avrupa'da vakalar da ölümler de arttı

Hollanda'da virüs bulaşanların sayısı son 24 saatte 637 artarak 3 bin 631'e, can kaybı ise 30 artarak 136'ya yükseldi. Hollanda'da farklı hastalıkları da bulunan 3 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybetti.

İsviçre'de de son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı bin 273 artarak 6 bin 113'e çıktı. Vaka sayılarında bir günde en fazla artışın yaşandığı ülkede, can kaybı da 58 oldu.

İngiltere'deki can kaybı da 53 artarak 233'e çıktı.

Avusturya'da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 814'e yükselirken, ölü sayısı 8'e çıktı. Ayrıca Çin'den yaklaşık 130 ton tıbbi malzeme getirilmesine başlandı.

Vaka sayısının 163'e yükseldiği Bulgaristan'da Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, 13 Mart'ta ilan edilen OHAL durumunun daha da uzatılacağını söyledi. Bulgaristan'da ayrıca ilk kez bir dava duruşması internet üzerinde yapıldı.

Bugün ilk ölüm vakasının yaşandığı Bosna Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. 65 yaş üstündekilerin ise gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei'nin yanı sıra İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta forma giyen 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.

Önceki günden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Sırbistan'da, ülke genelindeki tüm kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

- Mısır'da camilerde namaza ve kiliselerde ayine 2 hafta ara verildi

Mısır genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere 2 hafta ara verildi. Ülke genelindeki tüm müze ve ören yerleri de 23-31 Mart'ta kapatılacak.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uluslararası uçuşlarını 1 hafta durdurdu.

Burkina Faso'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'daki bir otelde karantinaya alınan 14 kişi kaçtı.

Tunus'ta gelecek pazardan itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi.

Sudan'da tüm dini törenler, gösteri ve yürüyüşler, düğünler, sinema ve tiyatro organizasyonları iptal edildi.

- Rusya'da yaklaşık 36 bin 500 kişi gözetim altında tutuluyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 36 bin 500 kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Gürcistan'da 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi. Ülke genelindeki market, benzin istasyonu, postane ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkan insan sayısı da azaldı. Ülkede, tüm devlet kurumları ve bankalar vatandaşlara online hizmet sunmaya başladı.

Azerbaycan'da, bazı devlet kurumlarının çalışanları 29 Mart'tan itibaren 1 ay izne çıkarılacak. Sağlık kurumu çalışanları ile kolluk kuvvetleri mensupları kararın dışında tutuldu.

Özbekistan'da, eğlence merkezleri, gece kulüpleri, kafe, bilardo ve bilgisayar oyun salonlarının faaliyetleri askıya alındı, düğünler iptal edildi. Ülke genelinde 100'den fazla camide Kur'an-ı Kerim hatim edilerek, salgının ortadan kalkması için dua edildi.

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Konseyi toplantısında ülkede OHAL ilan edilmesi için tavsiye kararı alındı. 12 Nisan'da yapılacak yerel seçimler ertelendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsün görülmediği yer kaldı mı?
21 Mart 2020 22:57		 Libya'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21 Mart 2020 22:47
Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi
21 Mart 2020 21:37		 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4825'e yükseldi
21 Mart 2020 20:11
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 260'a ulaştı
21 Mart 2020 18:58		 Koronavirüs'ten ölenlerin cenazeleri yurt dışından getirilmiyor
21 Mart 2020 17:09
Koronavirüs ile ilgili bütün önemli gelişmeler tek sayfada
21 Mart 2020 16:56		 İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti
21 Mart 2020 16:17
Gürcistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
21 Mart 2020 15:55		 Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
21 Mart 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Koronavirüsün görülmediği yer kaldı mı?22:47 - Libya'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi22:20 - Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
bank of america'nın resesyon açıklaması 1
Toni Morrison 1
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
temel reis 2
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
2005 basımı kehanetler kitabı 1
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam