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Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı

Afyonkarahisar'da bir öğrenmen okullara ara verilmesiyle evinde eşiyle birlikte sağlık çalışanları için maske dikmeye başladı.
 21 Mart 2020 21:43
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Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı

Afyonkarahisar'da bir öğrenmen okullara ara verilmesiyle evinde eşiyle birlikte sağlık çalışanları için maske dikmeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Sosyal Bilimler Lisesi'nde Felsefe Grubu Öğretmeni Afşin Yıldırım ve aynı okulda Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Öğretmeni eşi Şerife Yıldırım, Korona virüs tedbirleri kapsamında okullara ara verilmesiyle evlerinde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske imalatına başladılar. İlk etapta 500 ila bin maskeyi sağlık çalışanları için dikmeye başlayan öğretmen çift bunun içinde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden de eğitim aldılar.

"Eşimle birlikte yüzlerce maske dikmeye başladık"

Felsefe Öğretmeni Afşin Yıldırım, bu sıkıntıdan hep birlikte çıkacaklarına inanarak sağlık çalışnlarına maske dikmeye başladıklarını kaydetti. Yıldırım, "Görevi başında sağlık personelimiz, güvenlik görevlilerimiz ve diğer memurlarımız çalışmaktadır. Bizler Öğretmenler olarak evlere kapandık ama biz de dedik ki bu dayanışmanın içerisinde bizlerde olalım istedik ve eşimle beraber yüzlerce maske üretmeye başladık. Biz hep beraberiz, bizim gücümüzü beraberliğimiz oluşturmaktadır. Bundan dolayı herkese sağlıklı günler diliyorum. Herkes uyarılara dikkat etsin ve bu işten de alnımızın akı ile çıkacağımız dan şüphem yoktur.

"İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden nasıl dikileceğini örendik"

Maske dikimi için eğitim ve bilgi aldıklarını da belirten Yıldırım, "Ayrıca İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden maskenin nasıl dikilmesi gerektiğini öğrendik. Uygun kumaşları tedarik ettik. Yaklaşık 500 ile bin adet arasında maskeye şu anda hazırlıyoruz. Sağlık personelimize teslim edeceğiz" dedi. Afşin hocanın maske dikerkenki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla bir çok sosyal medya kullanıcılarının takdiri toplayarak tıklanma rekorları kırdı.
İhlas Haber Ajansı
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