Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
|21 Mart 2020 21:48
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Selçuk, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. @kilicdaroglukZiya Selçuk (@ziyaselcuk) March 21, 2020
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