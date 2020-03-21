1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Corona virüs (Covid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.
 21 Mart 2020 21:58
Yazdır
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar

Genelge ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri,bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek

OTURMA ALANLARI KALDIRILACAK

Lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün gece yarısı saat 24:00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri,sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelge ile Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta/restoranlar hariç olmak üzere birçok umuma açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı. Ancak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtildi.

Bakanlığın illere gönderdiği genelge kapsamında; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/ kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasını/uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCDD'den sağlık personellerine destek
21 Mart 2020 21:53		 THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21 Mart 2020 21:26
EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
21 Mart 2020 21:21		 Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu
21 Mart 2020 20:26
Nevşehir Belediyesi: Yaşlı görürseniz bizi arayın
21 Mart 2020 20:21		 Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, 'Covid Polikliniği' kuruldu
21 Mart 2020 20:06
Ankara Büyükşehir, sağlık kabinleri kuracak
21 Mart 2020 19:50		 TRT Genel Müdürü: Uzaktan eğitim için hazırız
21 Mart 2020 19:18
2 ilde daha 65 yaş ücretsiz ulaşım uygulaması askıya alındı
21 Mart 2020 19:13		 İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
21 Mart 2020 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Koronavirüsün görülmediği yer kaldı mı?22:47 - Libya'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi22:20 - Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yuval Noah Harari 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
bank of america'nın resesyon açıklaması 1
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
temel reis 2
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
evde kal çağrısı 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam