Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.
|21 Mart 2020 22:14
|Yazdır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, hasta yakını olan M.D, hastasıyla görüştürülmediği gerekçesiyle güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı.
Saldırıda yaralanan iki güvenlik görevlisine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Polis ekipleri M.D'ye müdahale ederken, biri ağır iki yaralı güvenlik personeli de Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
22 Mart 2020 00:26
|Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı
21 Mart 2020 22:08
|Niğde'de kaldırımdaki tabut polisi harekete geçirdi
21 Mart 2020 17:34
|14 gün kuralını ihlal eden bir kişiyi polis yakaladı
21 Mart 2020 16:00
|Tarihi lahdi sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı
21 Mart 2020 15:47
|Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü
21 Mart 2020 14:31
|Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
21 Mart 2020 14:03
|İbrahim Kalın, Aşık Veysel anısına türkü seslendirdi
21 Mart 2020 13:48
|Eski eşe dehşet kamerada
21 Mart 2020 12:49
|Sosyal medyada korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı
20 Mart 2020 22:44