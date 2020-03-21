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İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.
 21 Mart 2020 22:14
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İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, hasta yakını olan M.D, hastasıyla görüştürülmediği gerekçesiyle güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı.

Saldırıda yaralanan iki güvenlik görevlisine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri M.D'ye müdahale ederken, biri ağır iki yaralı güvenlik personeli de Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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