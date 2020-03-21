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Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği

Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan deniz polisleri, hazırladıkları video ile "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" mesajı verdi
 21 Mart 2020 22:20
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Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan deniz polisi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olan deniz polisi, onlar için video hazırladı.

Videoda, İstanbul, İzmir, Yalova, Van, Çanakkale, Samsun, Kocaeli, Muğla, Ordu, Mersin, Fethiye, Antalya, Tekirdağ gibi şehirlerde görev yapan deniz polisi ekipleri, "Biz birlikte daha güçlüyüz", "Her kahraman pelerin takmaz", "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" sloganlarının ardından alkış tuttu.

Deniz polisi, teknelerin sirenleriyle de sağlık çalışanlarını destekledi.

Vatandaşlara da "Evde kalın" çağrısında bulunan deniz polisinin videosu, "Evde hayat var" sloganıyla son buldu.
Anadolu Ajansı
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