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Bakan Fahrettin Koca: 12 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti

sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 12 yaşlı hastanın daha hayatını kaybettiğini ve 277 daha vaka oluştuğunu açıkladı
 21 Mart 2020 23:00
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Bakan Fahrettin Koca: 12 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
Memurlar.Net
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