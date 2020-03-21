Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.
|21 Mart 2020 23:11
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Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Miraç Kandili'nde Büyük Çamlıca Camisi'nin etrafı kapatıldı.
Kandil dolayısıyla camiye "Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Miraç Kandili'nde camilerin kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.
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