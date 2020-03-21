1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşe 'Altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, hasta eşe, 'Bıktım senin pisliklerini temizlemekten, bu adam altına kaçırıyor' demeyi boşanma sebebi saydı.
 21 Mart 2020 23:29
Yazdır
Eşe 'Altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, hasta eşe, 'Bıktım senin pisliklerini temizlemekten, bu adam altına kaçırıyor' demeyi boşanma sebebi saydı.

İHA muhabirinin içtihat bülteninden edindiği bilgiye göre, Y.N.İ., bir süredir geçimsizlik yaşadığı H.N.T.'den boşanmak için Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Davacı Y.N.İ., davalı eşin şeref ve haysiyetine yönelik ağır derecede onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu, kıskanç, aşırı fevri, saygısız tutum ve davranışlarının olduğunu öne sürdü. Sadece kendisine değil ilk evliliğinden olma çocukları A. ve M.İ.'ye karşı da olumsuz davranışlar sergilediğini, çocuklarına bağırıp hakaret ettiği gibi zaman zaman onların üstüne yürümekten dahi çekinmediğini dile getirdi. Davalının davacıyı otel personelinin ve müşterilerin yanında ve onların rahatsız olacağı şekilde 'Eski eşine geri dön de seni tekrar boynuzlasın' şeklinde sözler söyleyerek aşağıladığını belirterek, tarafların boşanmalarına ve davacı lehine 200 bin lira maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini talep etti. Davalı kadın H.N.T., davacının bütün iddialarının gerçek dışı olduğunu,eşinden kesinlikle boşanmak istemediğini, davacıya ameliyatları sonrası bizzat baktığını ve davacının iyi ve kötü günlerinde hep yanında olduğunu belirterek, tarafına ayda 5 bin TL tedbir nafakası ve 1 milyon 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Mahkeme, davalının kusurlu olmadığına hükmetti. Karar temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bozma kararının ardından dava dosyası yeniden mahkemeye gönderildi. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Davalı kadının eşine sürekli hakaret ettiğine dikkat çekilen kararda, "Şahitlerce de ifade edildiği üzere, davalı kadının eşine aynı zamanda 'Bıktım senden, senin pisliklerini temizlemekten' ve tanıklara da 'Bu adamla uğraşıyorum, altına kaçırıyor' dediği de sabittir. Açıklanan sebeplerle davalı kadın tarafından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bozma kararında yer aldığı üzere davacı erkeğe hakaret edildiği sabit olmakla beraber bu vakıaya yönelik olarak esas alınan şahit ifadelerinin gerçeğe aykırı olduğu konusunda da ciddi ve inandırıcı delil bulunmamaktadır. Mahkemenin kararının bozulmasına, davalı kadının kusurlu sayılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay Başsavcılığı, Metin İyidil'in beraatine 'bozma' istedi
18 Mart 2020 14:32		 Patronu hakkında yorum yaptığı için kovulan işçiye iyi haber
15 Mart 2020 10:10
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
15 Mart 2020 00:16		 Rapor alıp arkadaşının düğününe giden işçi tazminattan oldu
11 Mart 2020 10:26
Müdürüne 'beceriksiz' diyen işçinin kovulmasına Yargıtay'dan onay
08 Mart 2020 10:13		 Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması
06 Mart 2020 12:15
Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelleri hakkında karar
04 Mart 2020 15:59		 Elektrik faturasındaki 'kayıp-kaçak' bedelleriyle ilgili son karar
04 Mart 2020 11:15
Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek
03 Mart 2020 19:24		 Yargıtay Başsavcılığı, Savcı Kiraz davasında onama istedi
03 Mart 2020 13:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Bu fabrikada çalışmak için ilk şart 'bıyıksız olmak'11:42 - Almanya'da, virüsten ölüm oranı neden düşük?11:27 - 'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor11:23 - 6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor11:20 - MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek11:16 - 'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin'11:13 - 2019'da 523 meteorolojik uyarı yapıldı11:10 - İnfaz düzenlemesinin TBMM'de bu hafta görüşülmesi planlanıyor11:09 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara koronavirüs uyarıları11:07 - Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?
11:02 - ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 348'e yükseldi10:54 - Koronavirüs sonrası un üretimi iki kat arttı10:46 - 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası10:41 - İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı10:21 - İstanbul'da yine yasak dinlemediler10:17 - Esnaf korona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor10:10 - Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı10:00 - Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
Koronavirüs salgınında en riskli iller
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Mesleki eğitim, tarihinde ilk kez, ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs nedeniyle İcra ve iflas takipleri durduruldu
Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir
Koronovirüs nedeniyle kamu personeline evden çalışma yaptırılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 2
yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gitmesi 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
2005 basımı kehanetler kitabı 1
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
corona virüs vaka sayısı 1
peter naumoski 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam