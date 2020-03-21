Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaç açıklaması
Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerlidir" denildi.
|21 Mart 2020 23:34
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