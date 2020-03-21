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Bilim meraklılarına Bursa BTM'den online yayın

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, internetten bilim meraklılarına online yayın yapacak.
 21 Mart 2020 23:40
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Bilim meraklılarına Bursa BTM'den online yayın

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinin "Bilim Avcıları" ekibi tarafından süreci evinde geçiren bilime meraklı öğrenciler ile çocuklar için eğlendirici ve öğretici videolar hazırlandı.

Düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarıyla farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedecek olan çocuklar, evden çıkmadan bilimin eğlenceli haliyle tanışacak.

BTM çalışanları bilimsel atölye ve deneylerini, Bilim Avcıları ekibi de bilim şovlarını belirli zaman aralıklarıyla BTM'nin sosyal medya hesaplarından çevrimiçi paylaşacak.

Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bilimle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan atölye çalışmalarının, bilim şovları, düzenek tanıtımları ve deneylerden oluşan etkinlik videoları birçok farklı ilgi alanına hitap ettiği belirtildi.

On-line yayınlar, www.facebook.com/bursabtm/ ve www.instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından sunulacak.
Anadolu Ajansı
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