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22 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

22 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
 22 Mart 2020 00:02
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22 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

Anadolu Ajansı
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