Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile evlerde kalmaya devam edelim mesajı verdi.
|22 Mart 2020 00:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile evlerde kalmaya devam edelim mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız.
Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." mesajını paylaştı.
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