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Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Kanada'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.
 22 Mart 2020 06:30
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Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Kanada'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansının verilerine göre, ülke genelinde 569 olan vaka sayısı 1298'e, ölenlerin sayısı 10'dan 19'a yükseldi.

Ölüm vakalarından 10'u British Columbia, 5'i Quebec, 3'ü Ontario ve biri de Alberta eyaletlerinde kaydedildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugüne dek 76 bin 814 kişiye koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

- "Ülke dışındaki tüm Kanadalıları eve getiremeyebiliriz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke dışındaki vatandaşlarının tamamını eve getiremeyebileceklerini söyledi.

Trudeau, yabancı ülkelerden gelmek için yardım isteyen Kanada vatandaşlarını, havalimanlarındaki kısıtlamalar yüzünden tahliye etmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

Bu durumun, yurt dışındaki her vatandaşı eve getiremeyebilecekleri anlamına geldiğini dile getiren Justin Trudeau, dün yaptığı açıklamada, ülke dışında on binlerce Kanadalının bulunduğunu kaydederek, "Bu, çok zor bir durum ama çeşitli ülkelerin kilitlenmeleri, hava yolculuğuna ilişkin sınırlamalar, havayollarımızın lojistik kapasiteleri herkesi eve getirmemizin mümkün olmadığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

- Karantinadan kaçan kadın gözaltına alındı

Quebec eyaletinde karantinadan kaçan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan ve ismi açıklanmayan kadınla ilgili polis sözcüsü Sandra Dion, "Bu tür bir emri ilk kez gerçekleştirdik." dedi.

Quebec Halk Sağlığı Yasası, acil durumlarda başkalarının sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atanlara karşı görevlilere geniş yetkiler veriyor.

Yeniden hastaneye kaldırılan kadınla ilgili cezanın ne olduğu ise açıklanmadı.
Anadolu Ajansı
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