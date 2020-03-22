İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
|22 Mart 2020 06:41
|Yazdır
İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|Ülke
|Toplam vaka
|Toplam ölüm
|Toplam taburcu
|Türkiye
|947
|21
|-
|İtalya
|53,578
|4,825
|6,072
|Çin
|81,008
|3,255
|71,740
|İspanya
|25,374
|1,378
|2,125
|ABD
|24,142
|288
|171
|Almanya
|22,213
|84
|209
|İran
|20,610
|1,556
|7,635
|Fransa
|14,459
|562
|1,587
|Güney Kore
|8,799
|102
|2,612
|Birleşik Krallık
|5,018
|233
|93
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor
22 Mart 2020 11:23
|2019'da 523 meteorolojik uyarı yapıldı
22 Mart 2020 11:13
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara koronavirüs uyarıları
22 Mart 2020 11:09
|Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?
22 Mart 2020 11:07
|65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası
22 Mart 2020 10:46
|Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de
22 Mart 2020 08:56
|Test yetkisi sadece kamuda
22 Mart 2020 08:41
|Tarım Bakanlığı en merak edilen 15 'korona' sorusuna yanıt verdi
22 Mart 2020 08:24
|Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti, soruşturma başlatıldı
22 Mart 2020 07:41
|Koronovirüs nedeniyle kamu personeline evden çalışma yaptırılabilir mi?
22 Mart 2020 07:31