Valilikten sığınmacıların serbestçe dolaştığı iddiasına yalanlama
Ağrı Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve İran'dan kaçak olarak yurda giren sığınmacıların Doğubayazıt ilçesinde serbestçe dolaştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
|22 Mart 2020 06:48
|Yazdır
Ağrı Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve İran'dan kaçak olarak yurda giren sığınmacıların Doğubayazıt ilçesinde serbestçe dolaştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Doğubayazıt'a gelen sığınmacıların serbestçe dolaştığına ilişkin görüntüler paylaşıldığı hatırlatıldı.
Bu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu resimlerin bir kısmı değişik tarihlerde çekilmiş resimlerdir, bazı resimler ise başka illere ait olup değişik tarihlerde basın yayın organlarınca kullanmış resimlerdir. Dolayısıyla konu ile alakalı haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs sonrası un üretimi iki kat arttı
22 Mart 2020 10:54
|İstanbul'da yine yasak dinlemediler
22 Mart 2020 10:21
|Esnaf korona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor
22 Mart 2020 10:17
|Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
22 Mart 2020 10:10
|Başkandan uyarı: Korona'ya delikanlılık yapmayalım
22 Mart 2020 09:59
|Koronavirüs onları durduramadı, otogar dışında devam ettiler
22 Mart 2020 09:26
|'Koronavirüslü iki kişi hastaneden kaçtı' iddiasına yalanlama
22 Mart 2020 06:53
|Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
21 Mart 2020 23:11
|'Evde kal' çağrısına aldırış etmeden balık tuttular
21 Mart 2020 19:03
|Tren yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı
21 Mart 2020 15:19