'Koronavirüslü iki kişi hastaneden kaçtı' iddiasına yalanlama
Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan iki kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki iddiaları yalanladı
|22 Mart 2020 06:53
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Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan iki kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada Kovid-19 teşhisi konulan Ş.K. ile Ş.K'nin Adana Devlet Hastanesinden kaçtıkları yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada hastanelerimize kayıtlı 'koronavirüs pozitif' tanısı konan bu isimlerde hastalara rastlanılmamış olup asılsız haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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