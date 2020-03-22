1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlıları, hastaları, erkekleri öldürüyor

Koronavirüs teşhisi konulan hastalardan elde edilen verilere göre... Virüs erkekler için daha ölümcül. Hayatını kaybeden sadece bir çocuk var. Yaş ilerledikçe risk katlanıyor. Diyabet, kalp ve tansiyon hastaları ise en riskli grupta yer alıyor
 22 Mart 2020 07:16
Yazdır
Yaşlıları, hastaları, erkekleri öldürüyor

Salgında en kötü süreci geride bırakan Çin'den gelen verilere göre, yeni koronavirüs bulaşan çoğu insan hafif semptomlar yaşıyor. Geçen ay, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bilim adamları, Covid-19 teşhisi konan ilk 72 bin 314 kişinin verilerini analiz eden bir araştırma makalesi yayınladı.

Epidemiyologlar, koronavirüs salgınının mekaniğini tam olarak anlamanın uzun zaman alacağını söylüyor, ancak Çinli bilim adamları tarafından yayınlanan bilgiler, virüse karşı en savunmasız olan risk grubuna bir fikir verebilir.

ERKEKLERİ ÖLDÜRÜYOR

Veriler, erkeklerin ve kadınların virüse yakalanma ihtimalinin yaklaşık olarak aynı olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, hastalığa sahip olduklarını doğrulayan 44 bin 672 hastaya baktıklarında, her 100 kadına karşılık 106 erkeğin hastalığa yakalandığı tespit ettiler.
Bununla birlikte, en azından bu ilk çalışmanın parçası olanlar arasında, erkekler üzerindeki etki daha kötü görünmektedir. Hastalık teşhisi konulan erkeklerin %2,8'i ölürken, kadınların sadece % 1,7'sinin öldüğü belirlendi.
Araştırmacılar ayrıca teşhis edilenler için hastalığın ne kadar şiddetli olduğuna da baktılar. İyi haber: %80'den fazlası sadece hafif semptomlar yaşadı. Neredeyse %14'ü ciddi vakalar olarak sınıflandırılırken, %5'inin durumunun kritik olduğu belirlendi.

SADECE 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Ayrı bir şekilde, araştırmacılar Çin'deki çocukların yetişkinlerden daha az şiddetli semptomlar gösterdiğini keşfetti. Pazartesi günü Pediatrics tıp dergisinde çevrim içi yayınlanan bir çalışmada, çocuklarda 731 doğrulanmış ve 1.412 şüpheli Covid-19 vakası incelendi. Tüm pediyatrik hastaların %90'ından fazlası asemptomatikti, hafif veya yaygın hastalık formları gösterdi. Virüs için pozitif test eden hastaların yaklaşık %13'ü hastalık belirtileri göstermedi. 2 bin 143 vaka arasında yer alan 14 yaşında bir çocuk öldü, vakaların yaklaşık % 6'sı ağır bir şekilde seyretti. Araştırmacılar Covid-19'lu çocukların neden yetişkinler kadar hasta olmadığından emin değiller.

TEDAVİ BAŞARILI

Epidemiyologlar, Covid-19'un iyileşme oranlarının salgın bitene kadar net olmayacağını ve tam veri setlerine bakabileceklerini söylüyor. Bununla birlikte, Çin'den gelen rakamlar, çoğu insanın hastalıktan kurtulduğuna dair bazı işaretler veriyor. Perşembe günü yayınlanan bir durum raporunda, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Çin ana karasında teyit edilen 80 bin 928 vakanın 70 bin 420 kişinin "tedavi ve taburcu edildiğini" söylerken, 3 bin 245 kişi öldü. Gerisi hala hasta.

ÖLÜM YAŞ ORTALAMASI 80,5

İlk Çin verileri ayrıca, hastaların yaşı ilerledikçe daha fazla risk aldıklarını göstermektedir. Kaydedilen vakaların çoğu 30 ila 69 yaşlarındaki insanları kapsamakla birlikte, hastaların yaşları arttıkça ölüm oranı artmıştır.
Makaleye göre, 49 yaş ve altı insanlar arasında, hastalığa yakalananların sadece yaklaşık %0,2'si öldü, 80 ve daha büyük olanların %14,8'i öldü.
Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre, İtalya'da virüs bulaştıktan sonra ölenlerin ortalama yaşı 80,5, enfekte olanlar için ortalama 63. İtalya'da kadınlar toplam ölülerin sadece %30'unu oluşturuyor ve ölenlerin yaş ortalaması 83,6 yani erkeklerden daha yüksek . Bununla birlikte, Fransa'daki sağlık yetkilileri, şu anda ülke genelinde yoğun bakımda olan tüm koronavirüs hastalarının yarısının 60 yaşın altında olduğu aktardı.

TANSİYON, KALP, DİYABET RİSKLİ

Uzmanlar, Covid-19'un gençlerde hafif semptomlarla atlatttığını belirtiyor, ancak riski ciddiye almaları gerektiği konusunda uyarıyor. Gençlerin enfekte olmalarına rağmen hastalığı hissetmeseler bile hastalığı daha savunmasız insanlara yayabileceklerine dikkat çekiyor.

Çinli araştırmacılara göre, altta yatan sağlık sorunları da önemli bir faktör. Verilere göre, virüse yakalanmadan önce kronik hastalıklardan muzdarip insanların ölme ihtimali daha yüksek. Bunun en somut örneği olarak ta İtalya'daki vakalar gösteriliyor. Zira İtalyan hükümeti virüsten ölen insanların çoğunun koronavirüs ile enfekte olmadan önce mevcut iki veya üç kronik hastalığı olduğunu duyurdu. Bu kronik rahatsızlıklar arasında öne çıkanlar ise sırasıyla yüksek tansiyon, kalp problemleri ve diyabet olarak belirlendi.

OSMAN SAĞIRLI

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 10 il için sağanak yağış uyarısı-Haritalı
22 Mart 2020 08:11		 Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün
21 Mart 2020 21:10
Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
21 Mart 2020 20:31		 Sinema oyuncusu Levent Ünsal hayatını kaybetti
21 Mart 2020 19:56
Başkentte sağlık çalışanlarına ücretsiz çorba ikramı
21 Mart 2020 19:28		 Virüslere karşı çamaşır suyu ve sirke önerisi
21 Mart 2020 19:23
Zülfü Livaneli'den, sorumsuzca ilaç paylaşımları
21 Mart 2020 16:43		 İstanbul'da 'evde kal' çağrısı kısmen etkili oldu
21 Mart 2020 16:38
İBB evde vakit geçirenler için egzersiz serisi hazırladı
21 Mart 2020 15:51		 Uyarılar dikkate alınmayınca, böyle önlem aldılar
21 Mart 2020 15:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Bu fabrikada çalışmak için ilk şart 'bıyıksız olmak'11:42 - Almanya'da, virüsten ölüm oranı neden düşük?11:27 - 'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor11:23 - 6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor11:20 - MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek11:16 - 'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin'11:13 - 2019'da 523 meteorolojik uyarı yapıldı11:10 - İnfaz düzenlemesinin TBMM'de bu hafta görüşülmesi planlanıyor11:09 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara koronavirüs uyarıları11:07 - Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?
11:02 - ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 348'e yükseldi10:54 - Koronavirüs sonrası un üretimi iki kat arttı10:46 - 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası10:41 - İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı10:21 - İstanbul'da yine yasak dinlemediler10:17 - Esnaf korona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor10:10 - Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı10:00 - Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
Koronavirüs salgınında en riskli iller
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Mesleki eğitim, tarihinde ilk kez, ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs nedeniyle İcra ve iflas takipleri durduruldu
Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir
Koronovirüs nedeniyle kamu personeline evden çalışma yaptırılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2005 basımı kehanetler kitabı 1
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
bank of america'nın resesyon açıklaması 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
Yuval Noah Harari 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam