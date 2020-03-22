Ürünümüz var, dengemizi panik bozuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken piyasadaki bu durumun normale döneceğini belirtti. Palandöken "Halkın aşırı talepleri, piyasanın dengesini bozdu. 1 liralık mal 3 liraya çıktı. Düne kadar kolonyanın önünden geçmeyen adam şimdi onunla neredeyse elini yüzünü yıkıyor. Piyasalar bundan etkilendi ama şu an duruldu" dedi. Vatandaşa tavsiyelerde bulunan Palandöken "İnsanların stok yapmasına lüzum yok. Her evin altında neredeyse market, bakkal var. Zaten biz onların mutfağıyız, kileriyiz. Onun için bu süreci böyle atlatacağız. Stokçuluk yapılmadığı sürece de fiyatlar geriye gelecek. Çünkü birden hücum edildi" diye konuştu.

ÖNCELİK İÇ PİYASA SONRA İHRACAT

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, Türkiye'nin makarnada dünyanın en büyük üretici ve ihracatçı ülkelerinden biri olduğunu belirterek "Şu anda ihracat durduruldu. İç piyasaya önem verilmeye başlandı. Fabrikalar ürün üretiyor, talebe yetişmeye çalışıyorlar. Sınırların kapatılmasından dolayı araçlarımız ülke dışında kaldı. Tek problem bu, mevcut araçlarla sevkiyatları yeniden planlıyoruz" ifadelerini kullandı. İnsanların ihtiyacının çok üzerinde alışveriş yaptığına dikkat çeken Güzeldere şunları kaydetti: Gözlemlediğimiz şu, bir tane tüketici 50-70 hatta 120 adet makarna alabiliyor. Talep var, raflarımızda kısmen boşluk oluyor ama 3-5 gün sonra ürünler geliyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Derin bir sıkıntı yok. Sadece tüketicinin aşırı bir talebi var. Havluya karşı da ciddi bir talep var. Yurt dışı ihracat çok para ettiği için firmaların bir kısmı oraya üretim yapıyor. İhracatın geçici olarak durdurulmasını talep ettik.

SİPARİŞLER 15 GÜNDE ELİMİZDE

Ankara PERDER Başkanı Ahmet Karagöz, marketlerdeki yoğunluğun iki kat arttığını belirterek "Şu anda kolonyada zorlanıyoruz. Bunun gibi çok ürün yok. Diğer yandan, elimizde belirli miktarda makarna vardı, piyasaya sürdük. Marketlerdeki boşluk aşırı talepten kaynaklanıyordu. Günün dolması bekleniyor, yeni siparişler için... Bu sebeple tedarikte ufak tefek aksaklıklar yaşanabiliyor. Rutin olarak sipariş verdiğimizde de 15 gün içerisinde bize ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

SEFA BİLGİTEKİN - OSMAN ÇOBANOĞLU