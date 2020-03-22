1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi

AK Parti, ceza infaz indirimi konusundaki çalışmasını önümüzdeki hafta siyasi parti gruplarına sunacak. MHP itiraz etmezse, terör propagandası suçunun infaz süresi düşecek.
 22 Mart 2020 08:00
Yazdır
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi

AK Parti, ceza infaz süreleri konusunda köklü değişiklikler içeren çalışmasını önümüzdeki hafta siyasi partilere sunacak. MHP'nin hukukçu kurmayları ile yarın bir kere daha görüşecek olan AK Parti yönetimi, üzerinde uzlaşma sağlanan metni bu kez diğer partilere götürecek. Ceza infaz sürelerinde yapılacak indirimin kapsamına hangi suçların gireceği bu görüşmelerden sonra netleşecek.

AK Parti, daha önce altı suçun (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) kapsam dışı tutulmasını kararlaştırmıştı. Ancak, siyasi partilere kasten adam öldürme ve bazı terör suçları hariç, diğer suçların cezalarında da kademeli olarak indirime gidilmesi önerisinin götürüleceği belirtildi. AK Parti'nin hukukçu kurmayları "Terör suçları için örneğin örgüt propagandası yapma gibi suçlarda da cezaevinde geçirilen sürenin yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşürülmesi düşünülebilir. Ancak bu konuda MHP'nin itirazı söz konusu olabilir. Bunlar görüşülecek. Uzlaşma sağlanırsa kapsam genişler ve bazı terör suçları da kapsama alınır" değerlendirmesi yaptı.

Siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanırsa, cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar ve bazı mükerrer suçlarla ilgili olarak cezaevinde geçirilen süreler yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşecek. Diğer suçlarla ilgili olarak cezaevinde geçirilecek sürenin yüzde 50'ye düşürülmesi büyük oranda netleşmiş durumda.

CUMHURBAŞKANI'NDAN İTİRAZ

Haksız tahrikle adam öldürme suçundaki cezanın infaz süresinde indirime gidilip gidilmeyeceği de tartışılan konular arasında yer alıyor. AK Parti kurmayları "Adam öldürme suçu ile ilgili olarak infaz indirimi yapılmasına Cumhurbaşkanı'nın da itirazı var. Kasten adam öldürme suçundan cezaevinde geçirilen süre 24 yıl. Bunda bir indirim yapılması zaten düşünülmüyor. Ama haksız tahrikle adam öldürme suçunun infazında bir indirim olur mu diye tartışılıyor. Haksız tahrikle adam öldürme suçundan cezaevinde geçirilen süre 18 yıl. Bunun infazında indirime giderseniz, bu sefer cezaevinde kalma süresi iyice düşecek. Buraya da dokunmayabiliriz. Mevcut şekilde kalabilir. Tüm bunlar artıları eksileri ile değerlendiriyor. Kamuoyundaki adalet duygusunu zedelemeyecek, cezasızlık algısına yol açmayacak şekilde hazırlık yapılıyor" dedi.

ERKEN EVLİLİKLER VE NAFAKA

Öte yandan, erken yaşta evliliklerle ilgili ceza indirimi düzenlemesi ile ömür boyu nafakaya son veren yasal çalışmanın infaz paketinde yer almayacağı belirtildi. AK Parti kurmayları "Bu iki konuyla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadı. Ayrı bir çalışma olarak gündeme getirilecek. Bu iki konuda da yine partiler arasında uzlaşma aranacak" değerlendirmesini yaptı.

Yücel Kayaoğlu

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
22 Mart 2020 00:22		 22 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Mart 2020 00:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü
21 Mart 2020 22:03		 Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
21 Mart 2020 21:48
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı
21 Mart 2020 21:16		 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek
21 Mart 2020 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
21 Mart 2020 20:16		 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı
21 Mart 2020 20:01
Bakan Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı
21 Mart 2020 18:48		 Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla 'Kovid-19' toplantısı yaptı
21 Mart 2020 18:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Bu fabrikada çalışmak için ilk şart 'bıyıksız olmak'11:42 - Almanya'da, virüsten ölüm oranı neden düşük?11:27 - 'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor11:23 - 6 çalışandan 1'i kamuda görev yapıyor11:20 - MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek11:16 - 'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin'11:13 - 2019'da 523 meteorolojik uyarı yapıldı11:10 - İnfaz düzenlemesinin TBMM'de bu hafta görüşülmesi planlanıyor11:09 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara koronavirüs uyarıları11:07 - Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?
11:02 - ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 348'e yükseldi10:54 - Koronavirüs sonrası un üretimi iki kat arttı10:46 - 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası10:41 - İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı10:21 - İstanbul'da yine yasak dinlemediler10:17 - Esnaf korona virüse karşı kağıt paraları ütülüyor10:10 - Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı10:00 - Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
Koronavirüs salgınında en riskli iller
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Mesleki eğitim, tarihinde ilk kez, ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs nedeniyle İcra ve iflas takipleri durduruldu
Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir
Koronovirüs nedeniyle kamu personeline evden çalışma yaptırılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
peter naumoski 1
Toni Morrison 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam