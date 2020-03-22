Meteorolojiden 10 il için sağanak yağış uyarısı-Haritalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|22 Mart 2020 08:11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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