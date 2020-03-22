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Meteorolojiden 10 il için sağanak yağış uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 22 Mart 2020 08:11
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Meteorolojiden 10 il için sağanak yağış uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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