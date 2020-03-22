Koronavirüs salgınında en riskli iller

Corona virüsü salgınındaki en riskli şehirleri açıklayan Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "En riskli bölge İstanbul'dur, ikinci sırada Ankara vardır, üçüncü sırada İzmir sonrasında Antalya vardır. Van vardır, İran meselesi nedeniyle" dedi.

Prof. Dr. Doğanay, şöyle devam etti:

* Bu virüs grip gibi yayılıyor. Solunum yollarıyla bulaşıyor. Hapşırırken, öksürürken el yıkamak önemli.

* Bizim şansımız şu; Mart'ın sonuna geliyoruz, şu iki haftalık dönem çok önemli. Kapalı alanlarda bulaşıyor. Havalar ısındıktan sonra insanların kapalı ortamda bulunma oranı ne kadar düşerse enfeksiyon oranı azalacaktır.

* Vaka sayısı Nisan ayında havalar açılınca, insanlar alışveriş merkezlerinden çıkınca, evler daha çok havalandırılınca, güneşin görülmesiyle etrafın kurumasıyla azalma gösterecektir.

* Haziran ayına doğru hemen hemen normal hayata yakınlaşacağımızı öngörüyorum. Acaba bu Corona da aynen grip gibi az sayıda enfeksiyonla devam edecek mi diye bir düşüncemizde var.

* Kanaatimce Kasım ayından itibaren havalar soğudukça yine Covid-19 devam edecektir, ama vaka sayısı oldukça azalacaktır.